Síria

Civis e combatentes começaram hoje a ser retirados de quatro cidades sitiadas pelos rebeldes e forças governamentais na sequência de um acordo mediado pelo Qatar, apoiante dos rebeldes, e Irão, aliado do regime, segundo a AFP.

Um correspondente da agência noticiosa francesa na cidade de Al-Rashideen, no leste de Alepo controlada pela oposição, constatou a chegada de 80 autocarros provenientes de Foua e Kafraya, duas localidades nas mãos do regime na província de Idleb, no noroeste.

Segundo uma fonte dos rebeldes, "a implementação do acordo começou hoje de manhã". O Observatório sírio dos Direitos Humanos confirmou a retirada.