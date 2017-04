Actualidade

A bomba GBU-43 lançada pelos EUA no leste do Afeganistão destruiu uma rede de túneis utilizada pelo Estado Islâmico e causou a morte de pelo menos 36 combatentes daquele grupo radical, informou hoje o governo afegão.

"Na sequência do bombardeamento, esconderijos estratégicos do Daesh (sigla em árabe para Estado Islâmico) e uma rede de túneis foram destruídos, e 36 combatentes do Estado Islâmico mortos", disse o Ministério da Defesa em comunicado.

As autoridades afegãs descartaram a possibilidade de vítimas civis, segundo a AFP.