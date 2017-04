Actualidade

Arqueólogos chineses descobriram um tesouro no fundo do rio Min, no centro do país, que suspeitam pertencer a um antigo líder de uma rebelião, cuja frota se afundou durante uma batalha, informou hoje a agência oficial Xinhua.

O tesouro inclui mais de 30.000 objetos, entre os quais mais de 10.000 moedas de ouro e prata, assim como joias, peças de porcelana, armas e objetos de uso quotidiano.

Os objetos foram encontrados no fundo do Min, um dos maiores rios da província central de Sichuan, e "pertencem ao período médio da dinastia Ming", assinalou o diretor do Património Cultural de Sichuan, Gao Delun, citado pela Xinhua.