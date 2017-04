Actualidade

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) angolana vai contratar uma empresa privada para assegurar a "gestão técnica" do ficheiro informático com os dados dos quase 9,5 milhões de eleitores em condições de votar nas eleições gerais.

A informação consta de um despacho de 07 de abril, assinado pelo presidente da CNE, André da Silva Neto, ao qual a Lusa teve acesso, poucos dias antes de o Ficheiro Informático dos Cidadãos Maiores (FICM) ser entregue àquele organismo por parte do Ministério da Administração do Território, que conduziu até agora o processo de registo eleitoral tendo em vista as eleições de agosto.

O FICM provisório, segundo informação do Governo angolano, conta com dados de 9.459.122 cidadãos em condições de votar, decorrendo até 19 de abril o prazo de reclamações, findo o qual será entregue o ficheiro final à CNE para a respetiva gestão, o que deverá acontecer na próxima semana.