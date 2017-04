Turquia/Referendo

O desfecho do referendo constitucional de domingo destinado a reforçar os poderes presidenciais na Turquia vai ser determinante para o futuro das relações com a União Europeia (UE), num momento de crise, consideraram à Lusa quatro eurodeputados portugueses.

"Todo o caminho que o Presidente Erdogan tem vindo a seguir, especialmente nos últimos anos, é altamente preocupante", sustentou o eurodeputado do PSD Paulo Rangel.

Ao contrário da perspetiva de "normalizar a presença do islão numa democracia", de uma "democracia islâmica", Erdogan "foi avançando para um regime que tem todas as características daquilo a que nós chamamos hoje as democracias iliberais", argumentou.