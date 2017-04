Turquia/Referendo

As perspetivas de uma adesão da Turquia à União Europeia (UE), na sequência das conversações de adesão iniciadas em 2005, são cada vez menos prováveis, admitiram à Lusa quatro eurodeputados portugueses.

"Penso que neste momento está totalmente excluída. O próprio Presidente Erdogan já disse que depois do referendo [de domingo sobre o reforço dos poderes presidenciais] iria eventualmente desistir do pedido de adesão", assinalou Paulo Rangel.

O eurodeputado do PSD relatou uma "experiência pessoal", quando foi relator de um documento do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE) para o futuro da Europa. "Fui derrotado, venceu a posição, nomeadamente pelos deputados alemães e deputados franceses, de que a Turquia nunca poderá integrar a UE".