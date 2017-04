Actualidade

O especialista em gastronomia David Leite, um dos escritores de referência nos Estados Unidos, lança esta semana as suas memórias, "Notes on a banana", nas quais descreve como um filho de açorianos, gay e bipolar, aprendeu a aceitar a sua identidade.

O escritor, cronista de publicações como The New York Times, convidado regular de programas televisivos como os de Martha Stewart, já venceu o prémio Julia Child para melhor primeiro livro e o prémio James Beard de melhor 'site' sobre cozinha, em dois anos consecutivos.

David Leite decidiu escrever as suas memórias depois de partilhar no seu 'site' um artigo sobre a sua doença mental, intitulado "Desordem Bipolar e Julia Child, a minha terapeuta", numa referência à célebre 'chef' norte-americana dos anos de 1950/1960, autora de "Mastering the Art of French Cooking", que o filme de Nora Ephron "Julie & Julia", protagonizado por Meryl Streep, evocou em 2009.