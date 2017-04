Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, advertiu hoje que quem provocar uma guerra na península coreana "deverá assumir as suas responsabilidades históricas e pagar o preço".

"Se houver uma guerra, o resultado será uma situação em que todos perdem e ninguém sairá vencedor", afirmou Wang, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Marc Ayrault.

Devido ao aumento da tensão na região e ante um possível ensaio nuclear na Coreia do Norte, o ministro chinês desafiou todas as partes a retomarem o diálogo e a "não deixarem que as coisas evoluam até um ponto irreversível e incontrolável".