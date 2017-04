Actualidade

Lisboa, 14 abr - O exílio português do encenador e dramaturgo brasileiro Augusto Boal, que decorreu de 1976 a 1978, é o tema de uma exposição a inaugurar no próximo dia 25 de Abril, no Museu do Aljube, em Lisboa.

A inauguração da exposição "Meus caros amigos - Augusto Boal - Cartas do exílio" integra-se na iniciativa "Os dias da memória", em que o museu vai abrir portas para receber objetos e testemunhos de resistentes à ditadura.

Numa ação em colaboração com o Instituto de História Contemporânea, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o museu prepara ainda um ciclo de cinema sobre a Revolução de Abril, em Paris.