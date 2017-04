Actualidade

O português Gastão Elias, primeiro cabeça de série, apurou-se hoje para as meias-finais do 'Challenger' italiano de Barletta, ao vencer o belga Kimmer Coppejans em dois 'sets'.

Elias, que ocupa a 97.ª posição do 'ranking' mundial, venceu Coppejans, número 176 da hierarquia, em 1:58 horas, com os parciais de 7-5 e 6-3.

Nas meias-finais, o jogador luso vai defrontar o vencedor do embate entre o italiano Lorenzo Giustino, 124.º do mundo, e o alemão Maximilian Marterer, 129.º do 'ranking' e sétimo pré-designado.