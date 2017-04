Actualidade

O FC Porto realizou hoje o último treino antes da visita no sábado ao Sporting de Braga (20:30), em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, numa sessão com o plantel na máxima força.

O treinador portista, Nuno Espírito Santo, tem a equipa a 100%, tendo, nos trabalhos de hoje no centro de estágios do Olival, voltado a contar com o guarda-redes Mouhamed Mbaye, da equipa B, que já tinha sido chamado na quinta-feira.

A seis jornadas do termo da I Liga, o FC Porto segue na segunda posição com 67 pontos, menos um do que o líder e tricampeão Benfica, enquanto o Sporting de Braga é quarto, com os mesmos 50 pontos do Vitória de Guimarães, quinto.