Actualidade

O médio Ryan Gauld está nos convocados do Sporting para o jogo de hoje com o Vitória de Setúbal, da 29.ª jornada da Liga de futebol, tendo Jorge Jesus chamado 18 jogadores para a partida no Bonfim.

O médio escocês, que esteve emprestado ao Vitória de Setúbal na primeira parte da temporada e que tem alinhado na equipa B dos 'leões', foi chamado pelo técnico Jorge Jesus e pode fazer a sua estreia esta época na equipa principal do Sporting.

Nos convocados está também Gelson Martins, que, apesar de convocado, falhou a receção ao Boavista (vitória por 4-0) devido a problemas físicos.