Actualidade

O Sporting apresentou uma participação disciplinar no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contra o Benfica, pedindo a interdição do estádio da Luz por apoio do clube a claques ilegais, revelou hoje fonte ligada ao processo.

De acordo com aquela fonte, o Sporting alega que o Regulamento de Competições prevê que nenhum clube, na qualidade de visitado, pode conceder benefícios - financeiros materiais ou outros - a grupos organizados de adeptos não legalizados.

Assim, e segundo ainda esta fonte, o Benfica, ao autorizar e facilitar a entrada para locais especificos do estádio, permitir que apresentem faixas, bandeiras gigantes bem como coreografias alusivas à claque, demonstra um público e notório apoio àzs claques No Name Boys e Diabos Vermelhos.