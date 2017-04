Actualidade

O Boavista e o Paços de Ferreira mantiveram hoje as séries de jogos sem vencer em jogos da I Liga portuguesa de futebol, ao empatarem a zero no Estádio do Bessa, no Porto, na 29.ª jornada.

Os 'axadrezados', que desperdiçaram uma grande penalidade e jogar desde os 37 minutos em desvantagem numérica, por expulsão de Idris, somaram o quarto encontro consecutivo sem vencer, ciclo em que não marcaram qualquer golo, subindo provisoriamente ao 10.º lugar, com 35 pontos.

Sem vitórias nos últimos sete encontros, o Paços de Ferreira, que somou seis empates neste período, ocupa o 13.º posto, com 29.