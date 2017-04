Actualidade

O Belenenses sofreu hoje a quinta derrota consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, ao perder em casa com o Estoril-Praia, por 3-1, em jogo da 29.ª jornada.

Kléber (11 minutos), Allano (25) e Carlinhos (83) marcaram os golos dos 'canarinhos', tendo Maurides ainda empatado para os 'azuis', aos 22.

Com este resultado, o Estoril-Praia subiu provisoriamente ao 14.º lugar, com 28 pontos, enquanto o Belenenses segue no 12.º, com 32.