Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram hoje no Sri Lanka na sequência do colapso de uma montanha de lixo que enterrou cerca de 40 casas numa favela, anunciaram as autoridades locais.

Os bombeiros deslocaram-se a Kolonnawa, no limite nordeste de Colombo, a capital do Sri Lanka, depois de uma montanha de lixo com cerca de 91 metros de altura, destabilizada durante a noite devido a chuvas torrenciais, ter pegado fogo e ter desabado sobre as habitações, adianta a Agência France Presse (AFP).

Três cadáveres foram retirados dos escombros e um rapaz de 12 anos e dois adolescentes morreram já no hospital, onde outras dez pessoas estão a receber tratamento.