Actualidade

O papa Francisco descreveu hoje como "vergonha" as "imagens de devastação, destruição e naufrágio que se tornaram normais" no mundo, depois de presidir ao ritual da Via Sacra no Coliseu de Roma.

"Cristo, o nosso único salvador, regressamos a ti também este ano com o olhar baixo de vergonha e o coração cheio de esperança. Vergonha por todas as imagens de devastação, de destruição e de naufrágio que se tornaram normais na nossa vida", disse.

Francisco recordou "o sangue inocente, diariamente derramado, de mulheres, crianças, migrantes e pessoas perseguidas pela cor da sua pele, a sua etnia ou estrato social e pela sua fé" em Cristo.