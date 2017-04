Actualidade

O próximo concurso do Euromilhões, na terça-feira, terá um primeiro prémio de 25 milhões de euros, já que não foi apurado nenhum totalista no sorteio de hoje, anunciou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A combinação vencedora do concurso 30/2017 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 04 - 14 - 20 - 23 - 33 e as estrelas 06 e 10. Em jogo estava um primeiro prémio de 17 milhões de euros.

O segundo prémio será atribuído a três vencedores, dois deles em Portugal, que irão receber cada um cerca de 325 mil euros. O terceiro prémio, com o valor de cerca de 45 mil euros, será atribuído a cinco pessoas, uma delas em Portugal.