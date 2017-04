Actualidade

Um homem de 55 anos terá matado a tiro a mulher, de 52 anos, em Lisboa, suicidando-se de seguida, na noite de sexta-feira, disse hoje à Lusa fonte da PSP.

O homicídio seguido de suicídio ocorreu na Calçada da Tapada, no bairro da Ajuda, em Lisboa, com as autoridades a receberam o alerta por volta das 21:00 de sexta-feira, indicou a mesma fonte.

O casal tinha três filhos.