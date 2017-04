Actualidade

O exército da Coreia do Norte organizou hoje um desfile de grande escala em Pyongyang para celebrar o 105.º aniversário do nascimento do fundador do país, uma demonstração do músculo militar numa altura de elevada tensão com Washington.

Kim Jong-il, presidiu ao desfile organizado para celebrar o "Taeyangjeol" ("Dia do sol"), o aniversário de Kim Il-sung, avô do atual líder norte-coreano e considerado o fundador da Coreia do Norte, o primeiro líder da dinastia que controla o país há mais de 70 anos.

Tropas e equipamentos militares desfilaram, como é tradição, na praça Kim Il-Sung, epicentro da capital norte-coreana.