Papa

O bispo da Diocese de Leiria-Fátima considerou que o país está a tomar consciência de que Fátima, onde peregrina o papa Francisco em maio, "é um ativo muito grande do ponto de vista da economia nacional".

"O poder político nunca prestou grande atenção a Fátima e, do ponto de vista político, não tem que se intrometer na questão do santuário no aspeto religioso", começou por dizer António Marto em entrevista à agência Lusa.

António Marto nota, contudo, que "hoje está a tomar-se consciência de que Fátima é um ativo muito grande do ponto de vista da economia nacional, por causa do turismo, do chamado turismo religioso".