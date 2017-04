Actualidade

O tunisino Anis Amri, autor do atentado contra o mercado de Natal de Berlim, no qual morreram 12 pessoas, recebeu ordens diretas da cúpula do Estado islâmico (EI), informa hoje o semanário Der Spiegel.

O semanário refere que os serviços de segurança alemães receberam esta informação a 08 de janeiro, transmitida pelos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com o semanário, os Emirados transmitiram aos serviços de segurança alemães que o 'jihadista' recebeu a ordem de levar a cabo uma "operação no exterior" de um comandante do EI, conhecido como Abu Baraa al-Iraki.