Disponíveis na Internet e para dispositivos móveis, há dezenas de aplicações gratuitas com orações católicas, em texto e áudio, mas também para aprender a rezar ou uma que ajuda a conhecer a cidade de Fátima.

O "Passo-a-Rezar" é uma das aplicações (app) mais conhecidas: o projeto português, criado em 2010 pelo Secretariado Nacional do Apostolado da Oração, destina-se à oração através de ficheiros áudio (disponíveis 'online' ou para 'download' gratuito nos sistemas Android, Apple e Windows) e disponibiliza diariamente 10 minutos de oração em formato mp3, combinando "música, textos bíblicos e perguntas para refletir e orar".

Em finais de 2016, o Passo-a-Rezar passou a incluir sete novas orações, também em formato áudio sobre os pastorinhos e as "aparições" da Cova da Iria, com textos da autoria de Ângela Coelho, Postuladora da Causa de Canonização dos beatos Francisco e Jacinta e as vozes dos atores João Ricardo e Maria Helena Falé.