A Internet tem possibilitado a milhares de pessoas assistirem à distância a cerimónias realizadas no Santuário de Fátima, sendo que, depois de Portugal, a Espanha, o Brasil e a Polónia são os países que registam mais visualizações.

"As imagens da capelinha são as mais desejadas e sabemos que muita gente segue porque sempre que há uma pequena interrupção surgem logo dezenas de telefonemas e de emails", disse à agência Lusa Carmo Rodeia, diretora de comunicação do Santuário de Fátima, que este ano está a comemorar o centenário das aparições.

Segundo a responsável, em 2016, "graças à existência de câmaras no presbitério, todas as grandes celebrações de maio a outubro foram transmitidas na Internet e tiveram uma enorme adesão das pessoas".