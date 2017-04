Actualidade

O senador norte-americano Jack Reed afirmou à Lusa que Timor-Leste terá um "futuro pacífico e próspero", elogiando o trabalho feito pelas elites timorenses na construção do país.

Em declarações à Lusa, o democrata Jack Reed, que recebeu há semanas a Medalha da Ordem de Timor Leste - a maior condecoração que um estrangeiro pode receber do país - em reconhecimento pela sua contribuição para a causa da independência, afirmou que foi alertado, nos anos 1990, para os problemas de direitos humanos no país pela comunidade portuguesa no seu estado, Rhode Island.

"À época, era congressista e um grupo de luso-americanos, cidadãos preocupados, juntaram-se a alunos e professores da Universidade de Brown para levantar a questão das violações de direitos humanos em Timor Leste e do seu movimento independentista", recorda.