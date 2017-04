Actualidade

O número de combatentes ou apoiantes do autoproclamado Estado Islâmico que morreram na sequência do lançamento pelos EUA da bomba GBU-43 no leste do Afeganistão aumentou para 94, segundo um oficial afegão citado pela Associated Press.

Segundo Ataullah Khogyani, porta-voz do governador da província de Nangarhard, foram mortos no ataque quatro líderes do grupo radical.

"Felizmente, não há informações de civis mortos no ataque", acrescentou.