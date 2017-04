Actualidade

Uma mulher foi hoje esfaqueada na zona da Ajuda, no concelho do Funchal, alegadamente pelo companheiro, e acabou por falecer no local, disse à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ)

Segundo a mesma fonte, o homem "tentou fugir" e "atacar os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP)" que foram chamados ao local, que o imobilizaram disparando um tiro que o atingiu no joelho.

O homem foi transportado depois pelos bombeiros para o hospital do dr. Nelio Mendonça, no Funchal, onde está internado e sob vigilância policial.