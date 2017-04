Óbito/Alberto Carneiro

O presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, recordou hoje o escultor Alberto Carneiro, que morreu esta manhã, aos 79 anos, no Hospital de S. João, no Porto, como um "visionário excecional, retilíneo e forte nas relações pessoais".

"A notícia foi recebida por Santo Tirso com consternação porque Alberto Carneiro teve connosco uma relação de profunda afetividade. Nasceu no concelho [referindo-se ao período anterior à saída da Trofa do concelho de Santo Tirso], era uma pessoa com quem tivemos uma relação muito próxima. Foi o grande ideólogo do Museu de Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC)", disse, à agência Lusa, Joaquim Couto.

O autarca recordou a altura, no início dos anos 1990, em que Alberto Carneiro o abordou com "o sonho genial" de fazer um museu ao ar livre com esculturas de todo o mundo, o qual veio a traduzir-se no MIEC, que atualmente tem 54 obras espalhadas por vários espaços públicos de Santo Tirso, distrito do Porto, sendo apoiado por um espaço-sede desenhado pelos arquitetos Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura.