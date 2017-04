Óbito/Alberto Carneiro

O escultor José Pedro Croft disse hoje que a morte do artista plástico Alberto Carneiro representa "uma perda imensa" para as artes em Portugal.

Em declarações à agência Lusa, a propósito da morte do artista plástico, hoje aos 79 anos, José Pedro Croft disse que Alberto Carneiro "era um grande escultor", que "marcou profundamente [a arte desde] os anos 1970 até hoje".

"Não só pela obra que deixou e pelo ar radical com que tratou a natureza e as funções do corpo, mas também pelos trabalhos que fez de desenho, fotografia e performance e também pelos materiais que utilizou, como o granito e a madeira", sublinhou José Pedro Croft, respensável pela representação oficial portuguesa na Bienal de Arte de Veneza 2017.