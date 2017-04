Actualidade

Dez museus e monumentos portugueses encontram-se hoje fechados, no segundo e último dia de greve decretada pela Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas, disse à agência Lusa fonte da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Segundo a mesma fonte, encontram-se fechados a Casa Museu Anastácio Gonçalves e os museus nacionais do Teatro e da Dança, de Arqueologia e de Etnografia e os dois polos do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, os museus nacionais Grão Vasco, em Viseu, e Soares dos Reis, no Porto, mais o Monográfico de Conímbriga, assim como o Mosteiro de Alcobaça e a Torre de Belém.

"O Mosteiro da Batalha encerrou na sexta-feira mas hoje está aberto ao público", acrescentou a fonte da DGPC.