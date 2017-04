Óbito/Alberto Carneiro

O ex-diretor na Escola de Belas Artes do Porto, Francisco Laranjo, aluno e amigo do artista Alberto Carneiro, que morreu hoje esta manhã, recordou que se "perdeu um bom artista no nosso Planeta frágil".

"É um grande testemunho de um bom artista português e da Europa no nosso Planeta frágil", declarou à agência Lusa Francisco Laranjo, diretor da Escola de Belas Artes do Porto, entre os anos de 2008 e 2014, e aluno de Alberto Carneiro nos anos da Revolução de 25 de Abril, de 1974 a 1976.

Francisco Laranjo, que mais tarde se tornou amigo do artista, recorda o antigo professor como uma pessoa "com uma personalidade muito dedicada" e "atenta" aos alunos, "bem-disposto" e "atencioso" e "muito respeitoso das personalidades dos estudantes", numa altura que se vivia a Revolução do 25 de Abril.