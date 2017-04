Actualidade

Cerca de 70 obras de pintura de proveniência italiana, representativas da Virgem Maria, fazem parte da mostra "Madonna - Museus do Vaticano", a inaugurar a 19 de maio, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, disse à Lusa o diretor da instituição.

Segundo António Filipe Pimentel, trata-se de uma mostra que o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) está a preparar há cerca de dois anos, que decorre da tradicional prática de grandes exposições do museu e que agora faz todo o sentido, devido à visita a Portugal do papa Francisco e às comemorações do centenário das "aparições" de Fátima.

A exposição, que integra também alguns exemplares de desenho e têxteis, é composta por mais de 40 obras do Museu do Vaticano e complementada com obras vindas das galerias de arte antiga do Palácio Corsini e do Museu Borghese de Roma.