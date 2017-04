Actualidade

Um 'bis' do cabo-verdiano Kuca permitiu hoje ao Arouca vencer em casa o Feirense por 2-0 e colocar um ponto final em oito jogos sem ganhar, em encontro da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No dérbi do distrito de Aveiro, Kuca inaugurou o marcador aos 14 minutos, num penálti à 'Panenka', depois de sofrer uma falta na área do Feirense, e fechou a contagem aos 51.

Com este resultado, o Arouca subiu, provisoriamente, ao 14.º lugar, com 31 pontos, mais 11 do que o Nacional, o 17.º e penúltimo, que recebe na segunda-feira o Moreirense (16.º), enquanto o Feirense manteve-se com 35 e caiu para 11.º.