Actualidade

O Vitória de Guimarães venceu hoje o Desportivo de Chaves por 3-2, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Os vimaranenses venciam por 3-0 no final da primeira parte, depois dos golos de Texeira (12 minutos), Hernani (14) e Hurtado (36). Na segunda parte, Rafael Lopes reduziu, aos 75 minutos, com Willian a colocar a diferença na margem mínima, aos 77.

Com este triunfo, o Vitória de Guimarães isolou-se no quarto lugar, agora com 53 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, que recebe hoje o FC Porto, segundo classificado, a um ponto do líder, o Benfica.