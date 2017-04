Óbito/Alberto Carneiro

O funeral do escultor Alberto Carneiro, que morreu hoje no Porto, aos 79 anos, realiza-se na segunda-feira, no Tanatório de Matosinhos, disse à Lusa fonte camarária.

O corpo de Alberto Carneiro seguirá para o Tanatório de Matosinhos, no domingo à tarde, onde se realizará o velório, na segunda-feira, das 09:00 às 16:00, seguindo-se a cremação, no mesmo local.

O artista Alberto Carneiro morreu hoje de manhã, aos 79 anos, no Hospital de S. João, no Porto, onde estava internado, disse à Lusa fonte próxima da família.