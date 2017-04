Novo Banco

O Partido Comunista Português (PCP) entregou no parlamento, na sexta-feira, um projeto de resolução pedindo a suspensão da venda do Novo Banco e a integração da entidade no setor público, informou hoje fonte do partido.

De acordo com a mesma fonte, no texto - que ao final da tarde de hoje não se encontrava disponível na página Internet do parlamento - o PCP reclama o travar "imediato" da venda e alarga o prazo para a finalização do processo "em um ano", pedindo mais 12 meses para definir o que fazer ao banco para lá de agosto deste ano, limite para a venda ou liquidação.

Em 31 de março, foi assinado o contrato de promessa de compra e venda entre o Fundo de Resolução e o fundo norte-americano Lone Star, para a alienação de 75% do Novo Banco, mantendo o Fundo de Resolução bancário 25%.