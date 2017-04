Síria

A Defesa Civil Síria, também conhecida como 'Capacetes Brancos', elevou para cem o número de mortos no atentado de hoje com uma camioneta armadilhada junto a autocarros que retiravam civis e combatentes de Alepo, no norte da Síria.

De acordo com aquele grupo, citado pela agência Associated Press, os seus voluntários retiraram pelo menos cem corpos do local onde ocorreu a explosão. O mais recente balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos dava conta de pelo menos 43 mortos.

Os autocarros estavam no local para transportar cerca de cinco mil pessoas retiradas na sexta-feira de Foua e Kafraya, duas localidades controladas pelo regime que estavam cercadas pelos rebeldes, em cumprimento de um acordo que permitiu a evacuação simultânea de duas localidades rebeldes cercadas pelo exército sírio.