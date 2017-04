Actualidade

A Coreia do Norte falhou hoje na tentativa de lançar um novo míssil, revelou a ministra da Defesa sul-coreana.

"A Coreia do Norte tentou testar hoje de manhã um tipo de míssil não identificado, na zona de Sinpo, na província de Hamkyong, mas acreditamos que o teste falhou", refere a ministra num comunicado hoje divulgado, citado pela Agência France Presse.

A Coreia do Norte tinha mostrado este sábado vários mísseis balísticos, incluindo um possível novo projétil de alcance intercontinental, num desfile militar para assinalar o aniversário do fundador do país, numa altura de grande tensão com os Estados Unidos.