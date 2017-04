Actualidade

O Departamento de Defesa norte-americano (Pentágono) disse ter informação de que a Coreia do Norte tentou lançar hoje um míssil que explodiu no lançamento.

"O comando das forças dos EUA no Pacífico detetou e seguiu o que acreditamos ser um míssil norte-coreano disparado às 11:21 do Havaí em 15 de abril [05:51 de hoje em Pyongyang]", disse Dave Benham, porta-voz do Pentágono, acrescentando que "o míssil explodiu quase imediatamente".

O Pentágono disse desconhecer o tipo de míssil usado nesta tentativa de lançamento.