Actualidade

O ex-governador do estado mexicano de Vera Cruz Javier Duarte foi detido na Guatemala com o objetivo da extradição, informou hoje a Procuradoria-Geral do México.

Javier Duarte, acusado de crime organizado e operações com rendimentos de proveniência ilícita, "foi localizado e detido com o objetivo da extradição no município de Panajachel, departamento de Sololá" na Guatemala, informou a Procuradoria-Geral do México em comunicado.

A captura ocorreu depois de a PGR mexicana ter pedido ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do país para, através da via diplomática, fazer o pedido de prisão preventiva para a extradição de ex-governador da Guatemala Ministério dos Negócios Estrangeiros, no sábado.