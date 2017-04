Actualidade

As primeiras assembleias de voto abriram hoje na Turquia às 07:00 (05:00 em Lisboa), em 32 províncias do leste do país, para um referendo sobre uma reforma constitucional, que substitui o sistema parlamentar por um regime presidencialista.

Uma hora mais tarde, às 08:00 (06:00 em Lisboa), abrem as restantes assembleias de voto nas outras 49 províncias turcas.

Se a reforma for aprovada, o cargo de primeiro-ministro é eliminado e os seus poderes são transferidos para o chefe de Estado.