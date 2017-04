Actualidade

Os trabalhadores dos setores do comércio, escritórios e serviços cumprem hoje um dia de greve, reivindicando o respeito pelo feriado do domingo de Páscoa, a conciliação da vida familiar com a profissional e trabalho o digno, divulgou o Sitese.

O Sitese - Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo divulgou um pré-aviso de greve para os trabalhadores das empresas de distribuição, com início às 00:00 e fim às 24:00 de hoje.

No comunicado, o sindicato declara "greve à prestação de trabalho" para os trabalhadores dos setores do comércio, escritórios e serviços, nomeadamente nas empresas filiadas na APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.