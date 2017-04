Actualidade

O número de mortos no Sri Lanka na sequência do colapso de uma montanha de lixo na sexta-feira foi hoje elevado a 20, e os residentes temem que mais vítimas estejam soterradas.

Os bombeiros deslocaram-se a Kolonnawa, no limite nordeste de Colombo, a capital do Sri Lanka, depois de uma montanha de lixo com cerca de 91 metros de altura, destabilizada durante a noite devido a chuvas torrenciais, ter pegado fogo e ter desabado sobre as habitações, adianta a Agência France Presse (AFP).

Segundo a informação inicialmente divulgada, o colapso da montanha de lixo enterrou cerca de 40 casas numa favela.