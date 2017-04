Actualidade

O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, chegou hoje à Coreia do Sul, no início de uma viagem de 10 dias à Ásia marcada pelas tensões políticas entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos.

A visita de Mike Pence acontece no dia em que o Departamento de Defesa norte-americano (Pentágono) disse ter informação de que a Coreia do Norte tentou lançar um míssil que explodiu no lançamento.

Mike Pence chegou à região depois de a Coreia do Norte ter comemorado, no sábado, o aniversário de nascimento do falecido fundador do país com um desfile militar.