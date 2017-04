Actualidade

A diretora-geral do património Cultural, Paula Silva, considera que há "um maior interesse no património" e realçou o "aumento imenso" de iniciativas no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se celebra na terça-feira.

Em entrevista à agência Lusa, Paula Silva, há pouco mais de um ano à frente da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), afirmou que o aumento do turismo levou os portugueses "a olharem mais e melhor para o seu património".

"O aumento do turismo faz com que as pessoas considerem melhor o seu património, porque veem que vêm cá pessoas de propósito vê-lo. Há uma cada vez maior consciência da importância do património, e em muitas vertentes - na da memória porque a globalização faz as pessoas pensarem dessa forma, mas também na vertente económica", afirmou.