O papa Francisco apelou hoje, no Vaticano, à paz na Síria, um país onde a guerra semeia "horror e morte", e considerou um "ataque ignóbil" o perpetrado sábado contra civis.

Perante os fiéis reunidos na Praça de São Pedro, o papa argentino pediu a Deus que traga "paz a todo o Médio Oriente" e que ajude aqueles que trabalham para "levar alívio e confortar a população civil na Síria", vítima de uma guerra que "não para de semear horror e morte".

Jorge Mario Bergoglio falou especificamente do atentado de sábado com uma camioneta armadilhada a autocarros que retiravam civis e combatentes de Alepo, que causou 112 mortos segundo o Observatório Sírio dos Direitos do Homem, considerando-o um "ataque ignóbil".