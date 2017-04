Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) anunciou hoje que vai apresentar um projeto de resolução no parlamento, contra a violência no namoro, pressionando o Governo a criar novas "campanhas públicas nacionais de sensibilização e informação especificamente direcionadas aos jovens".

De acordo com indicação dada à agência Lusa por fonte bloquista, o texto do BE incorpora dados do Relatório Anual de Segurança Interna de 2016, para referir que "muito há ainda a fazer" no sentido de reforçar a prevenção e o combate à violência doméstica, inclusive nos namoros de jovens.

"As consequências do crime de violência doméstica revelam o seu máximo expoente nos homicídios cujos números devem convocar a mais profunda preocupação e a mais urgente atuação. Com efeito, nos últimos 12 anos morreram mais de 450 mulheres e cerca de 530 foram vítimas de tentativa de homicídio", apontam os bloquistas.