Actualidade

O Sporting de Braga disse hoje sentir-se desconsiderado pelo comportamento do presidente do FC Porto, Pinto da Costa, na tribuna presidencial do Estádio Municipal de Braga no jogo de sábado, da 29ª jornada da I Liga de futebol.

Pinto da Costa abandonou o lugar que ocupava na tribuna presidencial durante a primeira parte, junto ao presidente do Sporting de Braga, António Salvador, tendo assistido à segunda parte junto à restante administração da SAD portista, na última fila da referida tribuna.

O líder portista não gostou dos festejos alegadamente efusivos de José Mendes, secretário de Estado adjunto e do ambiente e antigo presidente da mesa da assembleia-geral do Sporting de Braga, aquando do golo de Pedro Santos, que colocou os minhotos em vantagem na partida, que terminaria empatada (1-1).