Turquia/Referendo

O "sim" liderava 52,7% a votação do referendo sobre as alterações constitucionais na Turquia, quando estavam contados 90% dos votos, com a oposição a alegar irregularidades eleitorais.

O Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata e principal força da oposição) criticou a decisão da Comissão Eleitoral em aceitar como votos válidos os boletins que não possuíam o seu carimbo oficial.

O vice-presidente do CHP, Bulent Tezcan, considerou, em declarações aos 'media', que esta decisão implica que os resultados do referendo constitucional "vão enfrentar um sério problema de legitimidade".