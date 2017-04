Actualidade

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) conquistou hoje o Grande Prémio de Fórmula 1 do Bahrain, em Sakhir, somando o segundo triunfo no Mundial, em três corridas, e reassumindo a liderança isolada do campeonato.

Vettel somou o 44.º triunfo da carreira, ao aguentar a pressão final do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que acabou na segunda posição.

O último lugar do pódio foi arrebatado pelo finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que partiu da 'pole position' pela primeira vez na sua carreira.